OL : Débarrassé d’Aulas, West Ham fonce sur Ghezzal

La situation de Rachid Ghezzal (24 ans) n’a pas changé. En fin de contrat le mois prochain, l’ailier de l’Olympique Lyonnais n’a pas prolongé et se dirige vers un départ. Reste à savoir quelle sera sa prochaine destination.

Il pourrait s’agir de West Ham. Déjà intéressé l’été dernier, le club anglais s’était heurté au refus de Jean-Michel Aulas qui pensait pouvoir prolonger son joueur. Quelques mois plus tard, l’actuel 15e de Premier League n’a rien à craindre du président lyonnais puisque l’international algérien va se retrouver libre de tout contrat. C’est pourquoi le manager Slaven Bilic serait encore plus intéressé par Ghezzal, indique le Daily Star.

Alors que l’AS Monaco est annoncée favorite sur ce dossier, les dirigeants des Hammers espèrent convaincre le milieu offensif grâce à un gros contrat et la perspective de découvrir le championnat anglais. On imagine quand même que Ghezzal devrait privilégier une formation plus ambitieuse. D’autant que le coach Bilic, même avec le maintien quasi assuré, n’est pas certain de garder son poste pour la saison prochaine.