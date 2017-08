OL : Darder un possible départ surprise de l'OL d'ici la fin du mercato ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Bruno Genesio l'a répété jeudi en conférence de presse, l'Olympique Lyonnais attend un renfort en milieu de terrain d'ici la fin du mercato estival, et si un joueur rejoint l'OL d'ici deux semaines, alors il est probable qu'un départ se fera dans ce secteur de jeu. Pour l'instant, seul Jordan Ferri semble bénéficier d'un bon de sortie, Jean-Michel Aulas ayant officiellement fait savoir qu'il pourrait accepter de voir partir son joueur, mais uniquement sous forme d'un transfert pur et dur, le patron de l'Olympique Lyonnais ayant refusé de prêter Jordan Ferri au TFC.

Mais ce vendredi, si L'Equipe cite bien évidemment Jordan Ferri, mais aussi Clément Grenier, même si ce dernier a fait savoir cette semaine qu'il était motivé comme jamais, le nom de Sergi Darder est également donné. « Darder est titulaire mais peu convaincant depuis le début de la saison », explique le quotidien sportif au sujet du joueur espagnol, a débuté les deux premiers matchs de Ligue 1 contre Strasbourg et à Rennes. Ces derniers mois, Sergi Darder avait laissé entendre qu'il pourrait demander à partir s'il n'avait pas plus de temps de jeu. Ayant eu gain de cause pour l'instant, on le voit mal faire ses valises, mais l'OL semble vouloir nous surprendre lors de ce mercato.