OL : Darder se fait allumer après son rouge stupide

Dans : OL, Ligue 1.

En prenant deux jaunes en quelques minutes, samedi contre les Girondins, Sergi Darder a vu rouge et a donc abandonné ses coéquipiers lyonnais dès la première période. Sans préjuger de ce qu'aurait été la suite de ce OL-Bordeaux à 11 contre 11, l'expulsion du milieu espagnol coûte cher et même très cher à son club. Alors forcément, les critiques sont sévères pour Sergi Darder, dont l'avenir à l'Olympique Lyonnais est flou compte tenu de la possible venue d'un renfort supplémentaire dans son secteur.

Dans L'Equipe, Sergi Darder est clairement mis sur la sellette. « Dans le jeu, il semblait un peu mieux qu’au cours des deux premières journées, mais ses deux avertissements reçus en trois minutes ont complètement fait basculer l’après-midi de l’OL. Il aurait dû éviter le premier, une faute de frustration après un ballon perdu, et n’avait pas de maîtrise sur le deuxième. Cela ne va pas l’aider à s’imposer », constate le quotidien sportif.

Dans Le Progrès, on estime que Sergi Darder a clairement fauté face à Bordeaux. « Une expulsion logique de l’Espagnol après deux avertissements largement évitables dès la 36e. Jusque-là, il était redescendu chercher bas les ballons pour faire la première relance. Avec un bonheur inégal… Un match à oublier », constate le quotidien régional.