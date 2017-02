OL : Darder ne menace plus de quitter Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

L'agent de Sergi Darder avait tenu des propos assez sévères il y a quelques semaines, estimant que si le joueur espagnol n'avait plus assez de temps de jeu, alors il devenait évident que l'Olympique Lyonnais devait le laisser partir. Des propos qui n'avaient évidemment pas été pris avec le sourire du côté de l'OL où l'on n'apprécie pas ce genre de position menaçante. Mais, invité d'OL TV, Sergi Darder s'est montré nettement moins véhément que son représentant, estimant que la concurrence était un facteur inévitable dans un grand club de football.

« Un joueur de football est quelqu’un égoïste. On ne pense qu’à nous, on veut tout le temps jouer. Mais au final c’est le coach qui décide et on doit l’accepter. C’est notre devoir. Il y a de la concurrence à l'OL et c’est compliqué pour le coach de mettre des joueurs sur le banc les jours de match. Contre l’OM, Bruno m’a donné ma chance et, après 15 minutes de jeu, je me suis senti bien physiquement. Maintenant, que je sois titulaire ou pas, l’important pour l'équipe c’est de gagner. J’ai 23 ans, je suis jeune et je dois encore progresser. Je dois écouter le coach et les personnes qui ont plus d’expérience que moi car j’ai encore beaucoup à apprendre. J’ai évolué physiquement depuis mon arrivée la saison passée mais mon jeu c’est de faire jouer les autres, en réalisant de bonnes passes. C’est avec le ballon que j’essaie de faire des différences, je veux toujours aller de l’avant », a confié Sergi Darder, lequel ne semble donc pas vivre comme un affront les choix de l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. De quoi présager un avenir plus calme et serein le concernant.