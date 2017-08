OL : Darder menace de quitter Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Titulaire samedi lors de la nette victoire de l'Olympique Lyonnais contre Strasbourg, Sergi Darder a cédé sa place à Jordan Ferri dans les ultimes minutes. Mais le milieu de terrain espagnol le sait, l'OL va peut-être recruter un joueur ayant son profil avant la fin du mercato. Alors, s'exprimant dans Le Progrès, Darder est très clair. Il refuse d'avance de passer l'essentiel de la saison sur le banc de touche et si l'Olympique Lyonnais s'offre un nouveau milieu de terrain il veut discuter avec ses dirigeants et demandera probablement à partir.

« Moi, ce que je ne veux pas, c’est rester sur le banc. S’il arrive un joueur qui va être titulaire, à partir du moment où Lucas Tousart va jouer, alors ça va peut-être m’amener à partir. Moi, j’ai envie de rester, mais la seule chose que je ne veux pas, c’est rester sur le banc. La saison dernière, j’ai fait suffisamment de matches sur le banc ou dans les tribunes. Alors cette saison, je veux jouer. J’aimerais rester ici, et je vais travailler pour. Mais si un autre milieu arrive, bien sûr que je vais parler avec le coach et le président, et on verra ce qui se passera », prévient très clairement Sergi Darder, histoire que Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio soient informés en amont de ses intentions.