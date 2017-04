OL : « Dans un état second », Aulas applaudit haut et fort Genesio

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Jean-Michel Aulas, président de l’OL, après la qualification à Besiktas: « Ce qui est important, c’est de saluer cette équipe lyonnaise, qui a su vivre dans toutes les adversités une histoire incroyable et réussir à passer par la plus petite des portes, ici à Istanbul. On est dans un état presque second. On a tellement souffert qu’on imaginait pas pouvoir y aller. Depuis le début de la saison, on a eu plein de galères, et petit à petit la volonté des joueurs est incroyable, et leur talent est immense. Et je voudrais le dire ce soir : Bruno Genesio est un bon entraineur. J’ai dit aux joueurs qu’on pouvait réaliser de grandes choses. Ils l’ont fait. On va rentrer cette nuit à 6 heures du matin pour se préparer contre un grand d’Europe qu’est Monaco ». (source bein Sports)