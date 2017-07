OL : Dans le vestiaire, le départ de Gonalons passe mal

Dans : OL, Mercato.

C’est officiel depuis vendredi, l’Olympique Lyonnais et la Roma ont trouvé un accord pour le transfert de Maxime Gonalons.

Vendu pour 5 millions d’euros, le milieu de terrain rejoindra les Giallorossi dans les prochains jours. Un départ inévitable pour l’ancien capitaine de l’OL, en froid avec le président Jean-Michel Aulas depuis que son agent a réclamé une prolongation de son contrat qui expire en 2018. Après Corentin Tolisso et Rachid Ghezzal, c’est donc un nouveau joueur formé au club qui s’envole. Ce qui ne laisse pas le vestiaire insensible.

« On perd de très bons joueurs, mais aussi des amis, a regretté le gardien Anthony Lopes sur OL TV. On sait la douleur que ça peut entraîner. Le départ de Max Gonalons ? On ne peut que le vivre mal. On perd notre capitaine, un très grand joueur, un homme de vestiaire important. Le rôle de capitaine est particulier et il s’en est très bien sorti. C’est une grosse perte pour nous. » L’été dernier, le départ du défenseur central Samuel Umtiti au FC Barcelone avait déjà laissé un grand vide à Lyon. Ce mercato sera donc encore plus difficile à digérer.