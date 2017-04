OL : Dans la famille Kalulu, c'est Gédéon qui passe pro à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Frère d'Aldo Kalulu, que l'Olympique Lyonnais a prêté cette saison au Stade Rennais, Gédéon Kalulu a signé ce mercredi un premier contrat professionnel de trois avec son club formateur. Agé de 19 ans, Gédéon Kalulu est actuellement défenseur central de la CFA et comme le rappelle l'OL c'est à ce poste qu'il a été champion de France U17 avec Lyon il y a trois ans.

« C’est une grande satisfaction personnelle et une grande fierté car j’ai eu un parcours difficile, atypique. C’est une chance qui n’est pas donnée à tout le monde. Je suis très content de signer à l’OL, dans mon club formateur, ma ville.C’est aussi une satisfaction pour ma famille, mes frères. Mon objectif est de rendre fier mes parents. C’est dans la lignée de ce qu’a vécu Aldo. L’envie de réussir, de toujours s’améliorer est un trait de caractère de la famille. Je suis ses pas, c’est une consécration… Les ambitions changent et sont revues à la hausse après cette signature. Je veux me rapprocher des portes du monde pro. Pour cela, je souhaite être performant, plus régulier », a confié Gédéon Kalulu, qui a encore deux frères plus jeunes, Pierre et Louis, qui eux aussi portent le maillot de l'OL, ça promet.