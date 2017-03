OL : Dans l'arène de Rome, Gonalons demande des gladiateurs lyonnais

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Sauf incroyable remontée en moins de 10 journées, le podium est à oublier cette saison pour l’Olympique Lyonnais. L’idée est donc de bien terminer le championnat, tout en jouant la carte Europa League à fond. Le président Aulas a fixé le cap dès le début de l’année civile, en annonçant que son objectif était de remporter cette épreuve. Un projet ambitieux qui est aussi contagieux, car Maxime Gonalons a livré un discours de combattant avant le match retour à Rome, qui tentera de remonter ses deux buts de retard.

« Le message est clair : écrire notre histoire dans cette Coupe d'Europe. On a un projet cette année dans cette compétition. Ces matchs, c'est tellement bon qu'il faut se mettre minable pour n'avoir aucun regret. Défendre, on ne sait pas faire. Garder un résultat, ce n'est pas notre philosophie. On va tâcher de donner tout de suite le ton du match même si on va avoir la pression de l'adversaire. Il faudra avancer, être déterminé et jouer notre football. Si on fait ça, on sera récompensé », a promis le capitaine lyonnais, qui sait que, comme souvent et comme Barcelone et Monaco l’ont prouvé tout récemment, les premières minutes de telles rencontres peuvent donner le ton pour la suite.