OL : D’un mercato à l’autre, Ferland Mendy ne change pas d’avis

Dans : OL, Le Havre, Mercato.

Révélation de la saison en Ligue 2, Ferland Mendy (21 ans) est resté au Havre cet hiver malgré de nombreuses sollicitations.

En plus de l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais a tenté de l’attirer avant de se heurter au refus du HAC. « Je ne sais pas vraiment ce qu’il en était, je ne voulais pas savoir comment ça se passait, je préférais me concentrer sur ma saison », a commenté le latéral gauche pour Foot Mercato, lui qui était pourtant intéressé par le club rhodanien. Quelques mois plus tard, force est de constater que ses goût n’ont pas changé.

« Mon ambition serait de quitter Le Havre à la fin de la saison pour essayer de franchir encore un palier. Mon but est d’aller au niveau supérieur, a confié le Havrais. (...) La Ligue 1 est ma priorité, tout joueur de Ligue 2 rêve de rejoindre la Ligue 1, alors pourquoi pas franchir ce palier ! L’OL ? C’est un challenge qui pourrait me plaire, mais je n’y pense pas encore. Je ne me dis pas que je vais aller là-bas ou non, mais oui c’est un bon challenge. » Cet été, le pensionnaire de L2 aura plus de mal à conserver son défenseur.