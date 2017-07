OL : Coup de théâtre dans le dossier Marcelo à Lyon ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Bruno Genesio l'a reconnu lundi lors de la présentation de Kenny Tete, Marcelo avait de nombreux atouts qui faisaient de lui un des favoris pour le poste de défenseur central que l'Olympique Lyonnais souhaite renforcer durant ce mercato estival. Et pour obtenir la signature rapide du joueur du Besiktas, Jean-Michel Aulas a même augmenté son offre initiale passée de 6,5ME à 9ME.

Cependant, du côté du club stambouliote, on semble très indécis dans ce dossier. Car si le Besiktas ne crachera pas sur une telle somme, une semaine après avoir consenti un gros effort financier pour recruter Pepe, certains dirigeants souhaiteraient justement conserver Marcelo et tenter de l'associer à Pepe, histoire d'offrir une défense de fer à la formation qui jouera la Ligue des champions. Résultat, Fotomac affirme ce mardi que la direction du club turc est réellement divisée sur le sujet de la vente de Marcelo et que pour l'instant l'Olympique Lyonnais doit patiemment attendre qu'une décision finale soit prise par le Besiktas. Mais l'incertitude est réellement grande dans ce dossier, le joueur brésilien ne semblant pas fermement opposé à un départ pour la capitale des Gaules.