OL : Cornet dit non à Watford et Cologne

Courtisé par le Borussia Dortmund en vue d’être le remplaçant d’Ousmane Dembélé si jamais ce dernier signait au FC Barcelone, Maxwel Cornet a aussi vu Watford et Cologne se rapprocher. Des offensives à plus de 10 ME ont déjà eu lieu et il se murmure même que Cologne serait tenté de franchir le cap des 15 ME pour tenter de faire venir le jeune attaquant lyonnais. L’OL pourrait bien en accepter l’augure, même s’il faut aussi que l’international espoirs soit sur la même longueur d’ondes.

Et à en croire les informations d’Olympique et Lyonnais, l’ancien messin a déjà fait son choix. Il refuse de rejoindre Watford ou Cologne, mais pourrait être amené à étudier la proposition du Borussia Dortmund si jamais le club de la Ruhr venait à confirmer son intérêt. Cela pourrait provoquer quelques semaines d’attente, car tout s’enclencherait uniquement en cas de transfert de Dembélé vers le FC Barcelone, mais Maxwel Cornet ne souhaite en tout cas pas forcément rejoindre le plus offrant, et l’OL est désormais prévenu.