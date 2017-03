OL : Cornet a failli coûter très cher à Lyon

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Dans un match que les supporters lyonnais ont du finir en apnée, l’OL a tenu le score jusqu’au bout, la défaite 2-1 étant suffisante pour aller chercher son billet pour les quarts de finale.

Si la Roma a manqué des occasions nettes avec notamment quelques parades salvatrices de Lopes, les Rhodaniens ont aussi laissé filer l’occasion de se mettre à l’abri avec deux grosses opportunités vendangées par Cornet. L’ailier lyonnais a tout d’abord repris trop fort et trop haut un centre en retrait de Morel dans les six mètres et face au but, avant de ne pas parvenir à dribbler le gardien sur un contre en fin de rencontre. S’il doit certainement s’en vouloir, nul doute que l’ancien messin est soulagé de voir l’OL passer, histoire de ne pas porter le poids de l’élimination sur ses épaules.