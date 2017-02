OL : Comment Valbuena est devenu la nouvelle idole de Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Mathieu Valbuena a vécu un sacré mercredi soir. En effet, blessé en cours de première période, il a essayé de tenir le plus de temps possible sur la pelouse, pendant que son remplaçant s'échauffait...ce qui lui a permis d'ouvrir le score d'un but superbe, avant de sortir aussitôt la douleur aux ischios étant trop vive. Remplacé par Memphis Depay, qui lui avait été préféré lors du derby perdu à Saint-Etienne, Mathieu Valbuena ne pouvait évidemment pas trop profiter de son but, compte tenu d'une blessure qui pourrait l'éloigner des terrains deux ou trois matches. Mais dans les couloirs du Parc OL, Bruno Genesio et Jean-Michel Aulas dressaient des louanges au milieu de terrain.

« On a eu du caractère à l’image de Mathieu qui marque un but en étant blessé. C’est le symbole de cette soirée. Memphis n’était pas prêt, Mathieu aurait pu sortir et laisser l’équipe à 10, non seulement il reste au risque d’aggraver sa blessure mais marque ce but très important (…) Ce qu’on s’est dit à sa sortie du terrain reste entre nous, mais Mathieu est un garçon incroyable », a confié, dans Le Progrès, le technicien lyonnais. Et Jean-Michel Aulas admet lui aussi être épaté par Mathieu Valbuena, qu’il a toujours soutenu même au coeur de la tempête de la saison passée. « C’est un bonhomme absolument incroyable à la personnalité immense, au grand caractère et au talent exceptionnel », explique le président de l’Olympique Lyonnais.