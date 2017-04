OL : Comment Ghezzal compte marquer l'histoire à Lyon

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Si l’Olympique Lyonnais est considéré comme l’un des meilleurs centres de formation d’Europe, c’est aussi parce que le club rhodanien a réussi à amener au plus haut niveau des jeunes joueurs qui ont fait leurs premières armes dans la cité des Gones.

Et pour la dernière génération en date, cette fin de saison pourrait être le summum. Car sans parler d’un titre national, la perspective de remporter une Coupe d’Europe pour les Tolisso, Lacazette, Fékir, Gonalons, Lopes ou Ghezzal est quelque chose qui marquerait bien évidemment l’histoire du club, et même du football français. Et forcément, pour l’ailier algérien, cette perspective a quand même de quoi faire rêver, et la Coupe d’Europe occupe bien des pensées.

« La motivation sera supérieure en Coupe d'Europe, évidemment. C'est toujours plus excitant de disputer la Ligue Europa. C'est notre seul gros objectif. Et puis, en éliminant la Roma, on a pris conscience que l'on pouvait faire de grandes choses en C3. On fera tout pour la gagner. On est en 1/4 de finale, on affrontera une bonne équipe mais on peut vraiment aller au bout. On a envie de gagner quelque chose avec cette génération », a expliqué un Rachid Ghezzal qui n’est pas un titulaire indiscutable aux yeux de Bruno Genesio, mais entend bien apporter sa pierre à l’édifice dans l’épopée lyonnaise en Coupe d’Europe.