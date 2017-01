OL : Comment Aulas va dépenser les 100 ME des investisseurs chinois

Dans : OL, Mercato.

Alors que des investisseurs chinois injectent 100 millions d'euros dans le capital de son Olympique Lyonnais, le président Aulas souhaite utiliser cet argent frais pour rembourser les dettes de son club, mais pas que...

Depuis le 13 décembre dernier, le club rhodanien est en train de passer en partie sous pavillon chinois puisque IDG Capital va détenir 20 % des parts de l'OL à l'avenir. Pour cela, le fonds d'investissement débourse la somme de 100 millions d'euros, versée en deux fois puisque 30 ME ont été donnés en fin d'année 2016 et que les 70 millions restants sont attendus avant la fin février. Ce nouveau partenariat qui « valide une stratégie » fait le bonheur de tout un club, qui va désormais s'atteler à utiliser cet argent à des fins structurelles... pour rembourser une dette. « Au moins 80 millions d'euros serviront à rembourser une partie de la dette, tout en renégociant les intérêts liés à la construction du Parc OL. En clair, sur le même modèle qu'un prêt immobilier, le club lyonnais va réduire son emprunt et économiser plus de 10 millions d'euros par an, grâce à l'argent frais venu de Chine. Quant au reste, soit moins de 20 millions d'euros, il pourra être réorienté vers le domaine sportif et donc, en majorité, les transferts », révèle Radio Scoop.

20 % de la somme injectée par les investisseurs chinois servira donc à renforcer le secteur sportif. Dès le mercato d'hiver pour recruter un attaquant polyvalent ? « C'est une possibilité... mais pas une certitude. Les dirigeants lyonnais restent à l'affût d'une bonne affaire, plutôt rare à cette période, et semblent aussi préparer, par anticipation, le mercato estival », avoue le journaliste Gaël Berger, qui estime donc que le prochain mercato estival sera plus propice pour dépenser ce supplément de 20 ME dans le budget des transferts.