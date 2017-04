OL : Comment Aulas espère faire douter Tolisso au mercato

Dans : OL, Mercato.

Il y a un peu moins d’un an, en plein cœur de l’été, Corentin Tolisso avait rejeté au dernier moment un énorme transfert vers Naples, alors que toutes les formalités avaient été bouclées et qu’il ne manquait plus que sa signature. Un événement que l’Olympique Lyonnais avait salué, démontrant que le pouvoir d’attractivité du club rhodanien était encore capable de compter sur le marché des transferts. Cet été, cela semble bien être celui du départ pour le milieu de terrain nouvellement international, qui est suivi de très près par la Juventus Turin. Mais pourtant, Jean-Michel Aulas estime qu’il a encore les moyens de faire changer son joueur d’avis, à une condition toutefois bien particulière.

« Si on arrive à faire quelque chose de fantastique avec ce groupe, déjà éliminer Besiktas et qui sait, se qualifier à nouveau pour la Ligue des Champions, à ce moment-là, peut-être que Corentin aura envie de continuer », a livré le président lyonnais sur TF1. En tout cas, pour aller chercher la Ligue des Champions, les Lyonnais peuvent oublier le championnat, puisqu’ils se trouvent à 16 points de Nice à six journées de la fin.