OL : Colisso pas assez puni ? Ses juges s'expliquent !

Dans : OL, Ligue 1.

Coupable d'un tacle assassin sur Fabien Lemoine en fin de match lors du derby de dimanche dernier à Saint-Etienne, Corentin Tolisso a finalement été suspendu pour trois matches, dont un avec sursis, par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. Une sanction qui semble relativement clémente compte tenu du geste du joueur de l'Olympique Lyonnais, lequel avait lui même reconnu cette semaine qu'il avait totalement disjoncté et ne comprenait pas comment il avait pu commettre une telle faute sur son adversaire stéphanois.

Evoquant cette décision du gendarme du football professionnel, Sébastien Deneux, président de la commission de discipline de la LFP, a tenu à remettre les choses dans leur contexte. « Nous avons regardé le tacle et examiné le casier du joueur. Il s’agit du premier carton rouge de sa carrière. Pour une faute grossière, le barème est de trois matches. Nous lui en avons donné trois, dont un avec sursis. C’est proche… Et il faut savoir qu’au prochain carton jaune dans un délai de dix matches ce sursis tombe. Maintenant, on peut trouver que ce n’est pas assez. Je comprends l’émotion que le derby suscite, mais cela ne doit pas rentrer dans nos critères », a précisé, dans L'Equipe, le responsable de la commission de discipline.