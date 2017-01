OL : Cinq attaquants sont visés, et l'un d'entre eux va bientôt signer !

Dans : OL, Mercato.

Présent ce vendredi en conférence de presse avant la reprise en Coupe de France, Bruno Genesio a bien évidemment évoqué le mercato hivernal. Il recherche toujours un attaquant capable de seconder Alexandre Lacazette, tout en compensant le départ de Rachid Ghezzal à la CAN. La cellule de recrutement s’active en ce sens. Le coach lyonnais a confié son optimisme à voir ce renfort débarquer prochainement, expliquant même que cinq éléments étaient pistés, preuve que tous les noms concernés n’ont pas tous fuité dans la presse.

« J’ai suggéré au président de pouvoir recruter un joueur offensif supplémentaire, notamment un joueur capable d’évoluer sur les côtés. Avec le départ de Rachid (Ghezzal) à la CAN, on en a besoin. Il y a des discussions, des échanges, cela ne se fait pas en 24h. On a bon espoir de compter un renfort offensif dans les jours qui viennent. Cinq joueurs ont été ciblés, ce sont plusieurs profils qui apporteraient un vrai plus pour l’équipe. On veut renforcer l’effectif, pas seulement faire le nombre et contenter le public. Plus on est discret, mieux c’est pour aboutir », a révélé Bruno Genesio, qui entretient donc le suspense, mais espère tout de même que celui-ci ne durera pas trop longtemps.