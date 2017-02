OL : Chaussures vertes interdites contre l'ASSE

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Certains équipementiers ont parfois de drôles d'idées. Ainsi, dans Le Progrès, on apprend que des joueurs de l'Olympique Lyonnais ont récemment reçu des chaussures....vertes. Mais comme l'explique Mapou Yanga-Mbiwa dans le quotidien régional, il est évident que dimanche soir ces chaussures devront rester dans les placards, Bernard Lacombe n'ayant pas réellement vu d'un bon oeil ce choix de couleur.

« Certains joueurs ont reçu des chaussures vertes ! Ce ne sera pas possible de les porter dimanche ? Non, impossible. En les voyant, Bernard Lacombe nous a regardés de travers. Il sera encore là samedi. On en a aussi des jaunes fluo qui ressemblent aux vertes. Dimanche, je jouerai avec les jaunes fluo ou les anciennes, bleues. Les vertes, on les portera pour un autre match !, a reconnu le défenseur de l’Olympique Lyonnais, avant de confier qu’il aimerait bien faire un beau cadeau à Jean-Michel Aulas. On va tout faire pour lui offrir sa 23e victoire dans un derby. On ne doit même pas penser qu’on peut perdre. Il va venir nous voir samedi pour ranimer la flamme. » On peut compter sur le président de l'Olympique Lyonnais pour trouver les mots qu'il faut afin de motiver ses troupes dans un match symboliquement et sportivement important. Car après la défaite de l'OM, et compte tenu du choc Monaco-Nice, l'OL pourrait marquer de gros points en cas de succès à Geoffroy-Guichard.