OL : Cette recrue qui fait le bonheur de Mathieu Valbuena

Dans : OL, Mercato.

Il n’y a pas que dans l’effectif qu’il y a eu des changements importants à Lyon cet hiver. En effet, le staff médical a changé de patron avec l’arrivée de Christophe Baudot, qui venait de passer plus d’une décennie à l’OM, et complète donc la liste de plus en plus longue dans la passerelle entre les deux Olympiques. La signature du « doc » de Marseille a en tout cas de quoi ravir Mathieu Valbuena, qui connaît bien évidemment le nouveau responsable de la cellule médicale de l’OL.

« Je le connais très bien et depuis tout petit. Il me connaît parfaitement. J’ai une relation particulière. Ma blessure a été un peu son cadeau de bienvenu », en a même souri le meneur de jeu de poche, qui a fêté cette arrivée en ralliant immédiatement l’infirmerie, même si Mathieu Valbuena est d’ores et déjà sur le retour après ce pépin physique. Et cela tombe bien, le Dr. Baudot aura pour mission de mettre fin à l’incroyable présence de joueurs lyonnais à l’infirmerie, qui perdure depuis des années et a tendance à plomber les ambitions rhodaniennes.