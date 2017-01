OL : Cette défaite à l'OM, c'est bon signe assure Aulas

Dans : OL, OM, Coupe de France.

Jean-Michel Aulas, président de l'OL, après la défaite contre l'OM en Coupe de France (2-1 ap) : « On est tombé contre une grosse équipe de Marseille, qui ne pouvait pas perdre ici. On a fait un bon match, on a bien résisté. C'est de bon augure pour dimanche. On a encore fait une ou deux erreurs qui coûtent cher. On a l'Europa League que n'a pas Marseille, et le championnat est très important. On est dans la même situation que l'an dernier contre Monaco, avec l'objectif du redressement. D'abord Saint-Etienne, puis la remontée vers le podium. Il faut savoir être positifs et lucides, ne pas avoir de réaction épidermique. Cette défaite est peut-être un mal pour un bien. Les deux objectifs sont la L1 et l'Europa », a-t-il déclaré sur OLTV.