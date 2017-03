OL : Ces statistiques de la Roma peuvent faire trembler Lyon

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Jeudi, l'Olympique Lyonnais tentera de prendre l'avantage face à l'AS Rome en match aller des huitièmes de finale d'Europa League. Ce n'est pas la première fois que les deux clubs se croisent. Et si la Roma a déjà sorti l'OL, le club italien a des statistiques impressionnantes face aux formations tricolores.

Cinq victoires, trois nuls et une défaite, quatre qualifications et une élimination contre des équipes françaises. Avant d'aller défier l'Olympique Lyonnais au Parc OL, les chiffres sont clairement en faveur du club de la capitale italienne. Car en plus de la qualification romaine il y a dix ans en Ligue des champions face à Lyon (0-0 au Stadio Olimpico, 0-2 à Gerland avec des buts de Totti et Mancini), l'AS Rome a croisé d'autres clubs tricolores avec une certaine réussite.

En 1990-1991, la Roma avait balayé Bordeaux avec deux victoires (5-0 en Italie, 2-0 à Lescure). Puis un an plus tard, après un nul 0-0 à domicile, le club italien était tombé à Monaco (1-0, but de Rui Barros). La seule victoire d'un club français face à l'AS Rome.

Il faut ensuite aller en 2005-2006 pour voir la Roma réussir un match nul contre Strasbourg (1-1), à l'époque, lors de la phase de groupes, les formations jouaient une seule rencontre contre les autres formations de la poule.

En 2006-2007, Lyon passait donc à la trappe, tandis qu'en 2008-2009 c'est encore une fois Bordeaux qui quittait était battu deux fois par l'équipe italienne (3-1 à Chaban-Delmas, 2-0 au Stadio Olimpico).