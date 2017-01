OL : Ce qui dérange Riolo dans la défaite à Caen

Dans : OL, Ligue 1, SMC.

Rien ne se passe jamais comme prévu à l’Olympique Lyonnais cette saison. Alors que les Rhodaniens pouvaient faire une énorme opération en cas de succès à Caen ce dimanche, ils ont chuté 3-2 à D’Ornano et retrouvent leur doute. La seule bonne nouvelle aura été de constater que les autres équipes du haut de tableau, en dehors du Monaco et du PSG, n’ont pas réussi à faire un carton plein ce week-end. Pour le reste, dans le jeu, Daniel Riolo n’a pas vu de différence entre Caen et Lyon, et c’est bien ça qui inquiète le consultant de RMC.

« Depuis le 27 novembre (défaite devant le PSG) l’OL était entré dans une spirale positive. Une belle dynamique qui s’est abîmée à Caen. Un match de reprise qui allé dans tous les sens. Mauvaise entame puis réaction et enfin rechute, Lyon a tout fait. Et au final, la victoire de Caen est logique. C’est peut-être ça le plus embêtant. Non, ce n’est pas un scenario fou, des faits de jeu, un accident. C’est tout simplement dans le jeu, la détermination que Caen s’est imposé. Attention, je ne dis pas que les Normands ont écrasé l’OL, pas du tout. C’était équilibré dans le jeu, mais l’OL ne peut pas faire de telles erreurs défensives ! On a revu l’OL du début de saison. Revenu à 2-2, Lyon doit gagner et au lieu de cela, il prend le 3e sur une action où le marquage défensif n’est pas concevable. L’esprit d’initiative, l’envie des Caennais ont donc été justement récompensés », a noté un Daniel Riolo qui avait noté une maitrise du jeu intéressante des Lyonnais sur leurs dernières sorties. Mais tout ça s’est envolé en Normandie ce dimanche, pour une rechute qui sème le doute avant de jouer l’OM.