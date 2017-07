OL : Ce match à Nanjing, Fékir n'avait jamais vu ça

Dans : OL, Ligue 1.

Désirée et initiée par Jean-Michel Aulas, la tournée estivale de l'Olympique Lyonnais en Chine ne fait pas du tout l'unanimité. Et encore moins depuis le match amical perdu contre l'Inter Milan lundi après-midi (0-1). Outre la défaite, Lyon a perdu trois joueurs sur blessure, à savoir Marçal (genou), Mendy (cheville) et Cornet (cheville), à cause d'un terrain déplorable... et de la chaleur.

« Personnellement, je n'ai jamais joué au foot sous une chaleur pareille », a avoué, sur Le Progres, Nabil Fekir, qui ne gardera donc pas un bon souvenir de son passage à Nanjing... Comme quoi, les tournées lucratives n'ont pas que du bon.