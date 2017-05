OL : Ce Lyonnais stoppe déjà sa saison et avec le sourire

Dans : OL, Ligue 1.

Le deal était osé, mais le sélectionneur des U20 avait pris l’option de mettre Lucas Tousart dans sa liste pour les Mondiaux de sa catégorie, en croisant les doigts pour que l’OL se fasse éliminer de l’Europa League et puisse donc rejoindre ses compatriotes. Dans le cas contraire, cela aurait tout simplement retiré un joueur de champ de la sélection. C'est finalement passé avec l'élimination face à l'Ajax, et ce lundi, après le match à Montpellier, le milieu de terrain s’est envolé pour la Corée du Sud, à cinq jours seulement du début de l’épreuve. Une nouvelle aventure qui convient ainsi parfaitement à l’ancien valenciennois, qui espère bien enchainer, et surtout confirmer une saison plutôt réussie sur un plan personnel.

« C’est une saison mitigée collectivement. Dans le championnat, on a alterné le bon et le moins bon. On a fait un bon parcours en Europa League même s’il nous manquait des petites choses pour aller au bout. Il y a un peu de regret sur cette fin de saison, avec cette finale d’Europa League qui aurait vraiment récompensé notre travail. Personnellement, je suis satisfait de ma saison, je me suis épanoui de plus en plus dans cette équipe, il faut aussi retenir le positif », a confié Lucas Tousart à OL TV. Le milieu de terrain aura en tout cas l’ambition d’emmener les Bleuets, récemment champions d’Europe, le plus point possible pour terminer cette saison sur une nouvelle démonstration de ses progrès.