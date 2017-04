OL : Ce Lyon sur courant alternatif dégoûte Tousart

Dans : OL, Ligue 1.

Lucas Tousart, milieu de l'OL, après la défaite contre Monaco (1-2) : « Monaco a été un peu supérieur, c'est vrai. Mais ce soir, il a manqué beaucoup de choses, et notamment durant la première période, qui a été très mauvaise. On l'avait déjà monté plusieurs fois cette saison, mais on a encore fait une mi-temps sur deux... C'est pénalisant car contre Monaco, c'est impossible de revenir avec 0-2 à la pause. En deuxième période, on a joué. On a été dangereux, ça ne s'est pas joué à grand-chose pour revenir au score, mais bon... La quatrième place n'est pas jouée ce soir, même si Bordeaux est devant nous maintenant. Il ne faudra plus trop perdre de points en route... », a-t-il déclaré sur Canal+.