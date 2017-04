OL : Ce Lyon-là n’est pas au niveau européen annonce un consultant

Dans : OL, Ligue 1.

La transition ne sera pas directe, mais à deux semaines d’écart, l’Olympique Lyonnais passera d’un match à huis-clos à Metz, à une rencontre bouillante à Istanbul contre le Besiktas.

Mais ce mercredi soir face aux Lorrains, si les Rhodaniens se sont bien imposés 0-3, le score ne reflète pas vraiment la physionomie de la rencontre, longtemps équilibrée, avant que l’OL ne fasse la différence sur la fin. Si les trois points sont au rendez-vous et permettent à la formation de Bruno Genesio de souffler, la manière n’a pas satisfait Claude-Arnaud Rivenet, qui espère bien que le niveau des Lyonnais va grimper si celui de l’adversaire devait aussi s’élever en Coupe d'Europe.

« C’était un match particulier, sans ambiance et c’est difficile pour les joueurs de se mettre dedans. Ces trois points sont une bonne nouvelle. C’est un bonus qui offre un joli matelas pour la 4e place et devrait permettre d’apporter plus de sérénité pour la fin du championnat. Par contre, le match est loin d’être abouti. Cela est suffisant pour battre Metz, mais il faudra faire beaucoup plus la semaine prochaine contre Besiktas », a prévenu le consultant d’OL TV, qui sait que si l’essentiel est assuré avec la quatrième place, la Coupe d’Europe va désormais arriver très vite.