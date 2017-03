OL : Ce gros bug de Lyon énerve Valbuena

Dans : OL, Ligue 1.

Cette saison, l'Olympique Lyonnais a été capable du meilleur, comme jeudi face à Rome, ou du pire. L'équipe de Bruno Genesio fonctionne, on ne sait pas pourquoi, sur courant alternatif et forcément cela se ressent au classement. Mais pour Mathieu Valbuena, quand on voit ce dont est capable par moment l'OL, cette quatrième place de Ligue 1 est un vrai sujet d'agacement. Le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais admet ne pas comprendre comment cet OL parfois si convaincant face aux grosses cylindrées se rate si lamentablement contre des équipes censées être plus faibles.

« Contre Toulouse, ce sera un match piège. Si on est quatrième de L1, ce n’est pas un hasard. On ne peut pas se permettre de perdre des points comme on l’a fait. Dans les grands matches, je ne suis pas inquiet car je sais qu’on sera là. Si j’ai des regrets ? Oui, car il y a un gros potentiel ici. Avec l’OM, on était attendu de partout, et à Lyon, encore plus. C’est une culture de se dire qu’il faut répondre à chaque rendez-vous et afficher le même état d’esprit. On ne peut pas gagner tous les matches, mais cette année, si on fait le bilan, on perd contre Dijon, contre Guingamp, les trois fois. C’est trop. Je cache mon bonheur car je sais qu’on peut faire de très belles choses, constate Mathieu Valbuena, qui ne veut plus entendre parler de la troisième place. On a tellement de points de retard que ce ne serait pas raisonnable, même avec notre match en retard.»