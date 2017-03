OL : Ce cliché français que Jallet refuse avant de jouer la Roma

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Latéral expérimenté de l’Olympique Lyonnais, Christophe Jallet n’a pourtant pas souvent vécu de grande aventure européenne. Il espère bien connaître enfin cela cette saison avec l’Europa League, malgré le tirage au sort délicat. En effet, la Roma se présente comme un sérieux outsider de cette compétition, tout comme Lyon. Interrogé par le Progrès, l’ancien parisien refuse de mettre la Louve au-dessus de son équipe.

« J’en ai joué pas mal en Ligue des Champions, mais au niveau de la Ligue Europa, c’est l’un de mes plus importants. Avec Paris, on s’était fait éliminer contre Benfica en 8es. La Roma est une pointure du même calibre. L’esprit français fait que l’on met souvent les équipes étrangères plus haut dans la hiérarchie. Dans l’histoire, il n’y a peut-être pas photo, mais actuellement, c’est assez équivalent », a souligné un Christophe Jallet qui sait qu’il s’agit d’un gros morceau, mais que passer cet écueil pourrait aussi confirmer les grandes ambitions de son club dans cette épreuve.