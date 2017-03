OL : Carrière accuse les Lyonnais de disjoncter stupidement

Dans : OL, Ligue 1.

Eric Carrière ne peut pas être taxé d’être un anti-OL, et encore moins de se livrer à des analyses à l’emporte-pièce, mais le consultant de Canal+ estime que si les joueurs de l’Olympique Lyonnais ont pris une mauvaise habitude cette saison. En effet, pour l’ancien milieu de terrain du club rhodanien, les récents événements intervenus lors de plusieurs matches démontrent que du côté de l’OL les nerfs craquent trop facilement. Et Eric Carrière de réclamer un retour au calme et à l’arrêt de certains comportements erratiques.

« Le plus important, c’est le jeu. Je trouve que trop souvent les Lyonnais tombent dans certains travers. Pas la peine de mettre un brin (Tolisso), pas la peine de gouacher Saint-Étienne (Lopes, qui avait rayé le nom de Saint-Étienne sur son maillot de Coupe de France). Tu ne sers pas ton club en tombant dans un jeu à la con. Cela manque d’humilité. Juninho ne faisait pas ça. Si Benzia (Lille) fait la fête après avoir marqué, pas la peine de s’énerver. L’insulte n’est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c’est balle au pied, sur le terrain », a prévenu, dans France-Football, Eric Carrière, pas du tout convaincu que ce comportement soit profitable pour l’Olympique Lyonnais et ses joueurs.