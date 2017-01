OL : Cafu répond à l'intérêt de Lyon, il est chaud !

Dans : OL, Mercato.

À la recherche d'un joueur polyvalent pour renforcer son attaque au cours du mercato d'hiver, l'Olympique Lyonnais pourrait jeter son dévolu sur Jonathan Cafu, le Brésilien de Ludogorets étant ouvert à ce transfert.

Quatrième de Ligue 1 à mi-saison, à cinq points du podium, le club lyonnais veut élargir son effectif en qualité durant ce mois de janvier. La priorité de la direction olympienne est d'acheter un attaquant de côté capable de jouer avant-centre en cas d'absence d'Alexandre Lacazette. Ce profil ne court pas les rues, surtout durant cette période hivernale. Mais Lyon ne perd pas espoir et continue de chercher la perle rare. Et celle-ci pourrait bien se trouver en Bulgarie, du côté de Ludogorets... En effet, le président Aulas étudie actuellement la piste menant à Jonathan Cafu. Très bon depuis son arrivée dans ce club européen en 2015, l'ailier droit a tapé dans l'oeil de la cellule de recrutement après ses deux buts en Ligue des Champions contre Bâle et Arsenal. Si l'intérêt lyonnais est réel, l'ancien attaquant de São Paulo semble lui aussi emballé à l'idée de rejoindre la capitale des Gaules, comme l'a avoué Rodolfo Vaz.

« Je sais qu’il existe un intérêt de Lyon pour Cafu. Nous aurons une réunion la semaine prochaine, j’irai en France pour discuter et voir ce qu’on peut faire. On a des approches pour Cafu, que ce soit en France, au Portugal, ou en Angleterre. Durant ce mois, nous allons voir avec Ludogorets et décider ce qu’il y a de mieux pour le joueur. Je pense que, pour le bon prix, la bonne offre, Ludogorets pourrait accepter de le laisser partir. Après, je ne peux pas vous donner de prix, je ne suis pas le président de Ludogorets. La France a l’un des meilleurs championnats d’Europe, et même du monde. Bien sûr, la France est un pays merveilleux, son championnat est attractif. Donc c’est une possibilité, pourquoi pas. Quant à Lyon, c’est un grand club. Je pense que tous les joueurs au monde veulent jouer pour l’OL à un moment de leur carrière car il s’agit d’un grand club, l’un des meilleurs en France et en Europe », a confié, sur Foot Mercato, l'agent de Cafu, qui ouvre donc la porte à une arrivée du côté de l'OL pendant ce mercato hivernal. La semaine prochaine devrait donc s'avérer décisive dans ce dossier pour l'OL, alors que l'ASSE est aussi sur les rangs.