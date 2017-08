OL : Ça s’enflamme pour Cornet, les clubs allongent la monnaie !

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Courtisé le mois dernier par Watford, Maxwel Cornet avait poliment refusé une proposition honorable, préférant se concentrer sur sa carrière à Lyon. Mais la donne a changé ces dernières heures, depuis que le Borussia Dortmund s’intéresse de près à l’ailier lyonnais, et pourrait même faire une grosse offre en cas de vente d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Mais le club de la Ruhr n’est pas le seul sur le coup selon L’Equipe, qui explique que deux autres clubs sont passés à l’action.

Il s’agit encore de Watford, qui a monté sa proposition à 12 ME, mais surtout de Cologne, qui a les moyens financiers de monter à 15 ME. A chaque fois, les offres ont été refusées par l’Olympique Lyonnais, mais le dossier est loin d’être refermée. En effet, Cologne est pressenti pour une faire une deuxième offre qui pourrait faire réfléchir à la fois le joueur et le club rhodanien. De quoi bouleverser encore cette fin de marché des transferts du côté de l’OL ?