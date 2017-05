OL : Bruges, Monaco, Aulas se prépare à mettre l'Ajax K.O

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Difficile vainqueur de Nantes dimanche (3-2), l'Olympique Lyonnais peut désormais se tourner tranquillement vers sa demi-finale retour d'Europa League contre l'Ajax.

En gagnant dans la douleur contre le FCN grâce à une bonne deuxième période, le club lyonnais a pratiquement validé sa quatrième place en Ligue 1. Libéré de ce poids du championnat, l'OL se concentre donc exclusivement sur le grand rendez-vous de sa saison contre Amsterdam, qui se déroulera jeudi soir au Parc OL. Lourdement défait à l'aller mercredi dernier (4-1), Lyon doit sortir un match parfait, et gagner par trois buts d'écart, pour éliminer l'Ajax et se qualifier en finale de l'Europa League. Cette remontajax, Jean-Michel Aulas y croit dur comme fer !

« Ça a été difficile, mais on sait que ce sera très difficile jeudi. Nous savons aussi que c'est possible car il fallait gagner quels que soient les moyens. Nantes était très fort sur le plan du jeu et physiquement. Les Nantais ne nous ont pas ménagés. Le premier objectif de la semaine a été atteint et nous sommes psychologiquement dans l'état de celui qui s'apprête à mener un combat de boxe très important. Le mental sera décisif. Il fallait se donner les moyens de faire croire à tout le monde que cette remontajax est possible. Elle l'est car le match de Bruges en 2001 ressemble à celui livré à l'Ajax jeudi et terminé sur une défaite 4-1. Les commentaires de l'époque disaient qu'il y avait très peu de chances de qualifications. Le Parc OL sera plein et il jouera un grand rôle comme la saison dernière contre Monaco (6-1). Nous avons une chance historique. L'Ajax a été très en difficulté à l'extérieur sur les tours précédents d'Europa League », a lancé, sur OL TV, le président lyonnais, qui estime donc que Lyon a toutes les qualités pour écrire une nouvelle page d’histoire en renversant complètement la donne dans sa demi-finale continentale.