OL : Briand 90+3, Rémi Garde ne pourra jamais l’oublier

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

La victoire 1-2 dans le Chaudron acquise en 2013 est la dernière en date de l’OL chez son voisin stéphanois. Un souvenir que tous les supporters lyonnais conservent encore vivace, tant le scénario a été renversant. En effet, Jimmy Briand a inscrit le but vainqueur d’une tête à la 93e minute, crucifiant littéralement les Stéphanois dans leur antre. Entraineur lyonnais à l’époque, Rémi Garde avait savouré de manière très intense ce succès, et aujourd’hui encore, il s’en rappelle comme l’un de ses plus grands souvenirs sur le banc lyonnais.

« Je me souviens de ce match. C’était un souvenir très intense, surtout avec le fait qu’on ne puisse pas amener nos supporters à Saint-Étienne. C’était une grande joie le but de Jimmy Briand à la 93ème minute, c’est en tout cas celle que j’ai extériorisée le plus. C’était un scénario idéal. Je sais que c’est la dernière victoire lyonnaise à Geoffroy-Guichard. J’espère que cette donnée ne sera plus vraie dimanche soir », a confié le technicien à OL TV.