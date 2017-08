OL-Bordeaux : Pierre Ménès n'a pas tout aimé...

Dans : OL, Ligue 1, Bordeaux.

L'affiche OL-Bordeaux a été spectaculaire avec six buts et pas des buts en bois. Mais, même s'il a vu de belles choses, Pierre Ménès n'est pas entièrement emballé par cette rencontre, estimant que sur le plan purement technique, il y avait eu des lacunes des deux côtés. Pierre Ménès tient quand même à mettre en avant plusieurs joueurs et à en pointer un du doigt pour sa copie très moyenne.

« Samedi après-midi, on a assisté à un Lyon-Bordeaux assez étrange, d’une qualité technique générale assez moyenne mais ponctué de superbes buts, avec en premier lieu ce lob de 50 mètres signé Fekir. Le néo-capitaine lyonnais est en train de revenir à son niveau d’il y a deux ans, c’est-à-dire le niveau international. Avec lui, Traoré a confirmé toutes les qualités entrevues lors des deux premières journées avec notamment un joli coup-franc. Au passage, je trouve que sur ces deux buts, Costil est loin d’être inoubliable. Malgré l’expulsion aussi rapide que stupide de Darder avant le repos, L’OL menait encore 3-1 à cinq minutes de la fin. Mais Bordeaux, qui n’avait pas montré beaucoup de caractère jusque-là, a su mettre le feu dans le money time et arracher le nul sur une très jolie frappe de Malcom. C’est un match qui aura certainement plu au public et au téléspectateurs, mais assez étrange à analyser. Par exemple, Lyon n’a adressé aucun centre dans ce match… », constate, sur son blog, Pierre Ménès.