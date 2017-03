OL : Bloqué en CFA, il promet un clash au mercato

Dans : OL, Mercato.

Samedi soir, l’Olympique Lyonnais regardera attentivement le match de qualifications pour le Mondial 2018 entre l’équipe de France et le Luxembourg. Et pas seulement pour Christophe Jallet et Corentin Tolisso.

Chez les adversaires des Bleus, le club rhodanien sera également représenté par Christopher Martins Pereira (20 ans). En effet, ce milieu de terrain, qui évolue avec l’équipe réserve de l’OL malgré son contrat professionnel, est titulaire au sein de la charnière centrale du Luxembourg. Un statut qui ne lui permet pas encore de percer à Lyon, mais qui aurait pu lui ouvrir les portes d’une formation de Ligue 2 cet hiver, sans le refus des dirigeants lyonnais. Surpris, l’agent de Martins Pereira ne se laissera pas faire lors du prochain mercato.

« C’était un bon challenge, mais l’OL n’a pas voulu le prêter, estimant qu’il pouvait avoir besoin de lui, a raconté le conseiller David Venditelli au Progrès. C’est embêtant et incompréhensible parce que rien n’a bougé depuis. Bien sûr, il y a du monde dans son secteur de jeu en équipe professionnelle, mais en attendant il continue de jouer en CFA où il ne progresse pas. Si cet été on se retrouve face à la même situation, ce qui était a priori un dossier simple, va devenir compliqué, car même si c’est avec le Luxembourg, il est international. » En attendant, le Luxembourgeois d’origine cap-verdienne a l’occasion d’impressionner l’OL ce week-end.