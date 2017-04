OL : Blessure de Tolisso, les nouvelles sont bonnes !

Dans : OL, Ligue 1.

Sorti sur une civière à la 78e minute du match Angers-Lyon , vendredi soir, Corentin Tolisso donne des sueurs froides au staff et aux supporters de l'Olympique Lyonnais. Car forcément son absence, ajoutée à celle d'Alexandre Lacazette, serait un rude coup aux ambitions de l'OL mercredi en match aller de la demi-finale d'Europa League à Amsterdam. Si Bruno Genesio n'a pas voulu trop en dire sur la gravité de la blessure de l'international tricolore, Maxime Gonalons semble lui nettement plus optimiste. « Coco Tolisso prend un gros tacle. Mais il est costaud et on sait qu'il sera prêt pour mercredi », a précisé, sur OL-TV, le capitaine de l’Olympique Lyonnais, visiblement pas très très inquiet concernant son coéquipier.

Peu après, Bilel Ghazi, journaliste de L'Equipe à Lyon, a confirmé que Corentin Tolisso serait très probablement apte pour le déplacement de mercredi à Amsterdam. « Confirmation pour C. Tolisso. Le milieu de l'OL souffre seulement d'un gros coup à la cheville. Disponible pour l'Ajax mercredi », a indiqué notre confrère. On devrait en savoir plus ce week-end concernant la réelle gravité de la blessure du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, mais à priori les nouvelles sont bonnes.