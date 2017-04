OL-Besiktas : Une opération historique pour assurer la sécurité

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Ce jeudi, ce sont plus de 15.000 supporters du Besiktas qui seront dans les tribunes du Parc OL et c'est un doux euphémisme que dire que du côté de Lyon on craint terriblement des incidents. Même si le Préfet a décidé de refuser l'accès au stade aux supporters turcs qui tenteraient d'arborer des messages politiques, le climat n'est pas à la diplomatie et l'Olympique Lyonnais admet avoir quelques motifs pour s'inquiéter. Résultat, le stadium manager de l'OL a d'ores et déjà prévenu que ce serait tolérance zéro pour les spectateurs de ce quart de finale aller d'Europa League et que le moindre débordement sera durement réprimé.

« Avant le match, nous n’allons pas faire les malins, il faudra être mobiles et vigilants. Nous espérons que les Turcs viendront faire la fête, mais le contexte ne pousse pas à l’optimisme. Il faudra marquer le territoire dès le début, montrer qu’aucun dérapage ne sera accepté, prévient, sur Oympique-et-Lyonnais.com, Xavier Pierrot, qui envoie un message direct aux supporters de l’Olympique Lyonnais. Venez tôt, il y aura un double contrôle de billet, avec une première étape en bas des rampes. Des agents d’accueil auront des PDA pour vérifier qu’il ne s’agit pas de faux ou double. Les palpations seront plus importantes, ce sera le plus gros dispositif qu’on ait jamais eu, y compris depuis Gerland. On ne fera pas de cadeau sur la sécurité. » Avis aux amateurs...