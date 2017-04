OL-Besiktas : Lyon alerte tout le monde, la sécurité ne rigolera pas

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

A deux jours du quart de finale aller d'Europa League contre le Besiktas, l'Olympique Lyonnais a adressé un message à ceux qui ont un billet pour cette rencontre qui se disputera au stade du Parc OL. Et les choses sont claires et nettes, la sécurités sera maximale autour d'un match classé comme étant à très hauts risques par l'UEFA, ce qui aura des effets que l'Olympique Lyonnais a détaillés afin que personne ne soit surpris.

« L’Olympique Lyonnais informe les spectateurs du match de jeudi qu’un dispositif spécifique sera mis en place pour cette rencontre d’Europa League contre le club de Besiktas.

- un arrêté préfectoral a été pris par Henri-Michel COMET, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, interdisant « l'accès au stade à tout individu exhibant ou étant porteur des maillots, écharpes, drapeaux, étendards ou banderoles autres que ceux qui porteront les couleurs de la France, de la Turquie ou d'un des deux clubs ».

- Des pré-contrôles de billets seront effectués en bas des rampes d’accès au podium. Les éventuels porteurs de faux billets ou de copies de billets se verront alors refuser l’accès au podium.

- Plus de 1.000 agents d’accueil et de sécurité seront présents afin de procéder à des palpations renforcées aux entrées du Parc OL Des agents parlant turcs seront présents et facilement identifiables par des badges pour faciliter les échanges avec les supporters du club de Besiktas.

- Le club appliquera le principe de tolérance zéro et poursuivra les acheteurs et porteurs de billets frauduleux ou dupliqués.

- Aucun sac ou bagage ne sera accepté dans le stade. Des consignes seront à la disposition des spectateurs à l’extérieur du Parc OL (au niveau des rampes d'accès Nord et Sud).

L’Olympique Lyonnais recommande donc aux spectateurs d'arriver à partir de 18h00 afin de fluidifier les accès et remercie par avance les supporters de bien vouloir respecter les consignes et le travail des agents de sécurité afin de laisser toute sa place au sport et faire de cette rencontre un bel événement populaire », précise l’Olympique Lyonnais, qui veut impérativement éviter de gros incidents toujours possibles.