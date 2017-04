OL-Besiktas : Interpellations, blessés, le bilan est tombé

Dans : OL, Europa League.

Dans ce qui restera pour l’heure le pire souvenir de l’histoire du Parc OL, les heurts en marge du match de jeudi soir ont fait de sérieux dégâts. Et ce n’est évidemment pas fini car l’UEFA va se saisir de ce cas tandis que certains supporters devront encore répondre de leurs actes. Au total, 12 interpellations ont eu lieu, aboutissant sur sept gardes à vue. Les trois cas les plus graves sont encore en attente d’une possible comparution immédiate en début de semaine prochaine. Les faits reprochés sont l’introduction et l’utilisation de fumigènes, les dégradations dans la boutique officielle de l’OL, des jets de projectile ou des violences sur le parvis. Et le bilan global des interpellations concerne autant des supporters lyonnais que turcs.

Du côté des blessés, on dénombre 85 sollicitations des services médicaux, pour 46 personnes soignées note Le Progrès. Deux personnes sont allées recevoir des soins à l’hôpital. Deux stadiers ont aussi été blessés, tout comme cinq membres des forces de l’ordre légèrement touchés.