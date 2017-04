OL-Besiktas : Et ça dégénère aussi dans les tribunes (actualisé à 20h48)

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Le quart de finale aller d'Europa League entre l'Olympique Lyonnais et Besiktas était placé sous haute surveillance. Présents en nombre dans les rues de Lyon depuis quelques heures, certains supporters turcs ont fait une arrivée remarquée au Parc OL... En effet, aux alentours de 19h, un premier incident a eu lieu à la station de tramway du Parc OL. Selon RMC, 500 supporters du Besiktas « ont allumé des fumigènes pour les lancer sur des fans lyonnais », qui ont répondu avec un face-à-face. Les CRS ont dû intervenir, en utilisant des bombes lacrymogènes, pour calmer tout le monde. Ensuite, c'est une boutique de l'OL qui a fait l'objet du passage dévastateur des fans turcs.

Au pied des virages et sur le parvis, plusieurs bagarres ont eu lieu, forçant encore une fois les CRS à charger, que ce soit envers les supporters turcs, qui lançaient des pétards et projectiles, ou bien des supporters lyonnais, qui s'attaquaient à des véhicules d'où sortaient des fans du Besiktas. L'ambiance est des plus tendues aux abords du stade, et ce n'est pas non plus la sérénité totale sur ce qu'il se passe à l'intérieur du stade.

Situés à l’étage supérieur du Parc OL, les supporters turcs provoquent de nouveaux incidents, cette fois-ci à l’intérieur de l’enceinte. En effet, les fans lyonnais reçoivent de nombreux projectiles sur la tête et certains ont même quitté l’étage intermédiaire selon bein SPORTS. Certains ont décidé de se mettre à l’abri en espérant que ca se calme, d’autres tentent malheureusement de monter pour en découdre. Et cela ne se calme pas alors que les tribunes se remplissent.

Voila ce qu'il se passe autour du parvis en ce moment. Des petits groupes se cherchent et se tapent, et ça dégénère de temps en temps #OLBES pic.twitter.com/8eApOGxLG4 — Anthony Ravas (@AnthonyRavas) 13 avril 2017

Bagarre sur bagarre sur le parvis, ambiance de chaos #OLBES @lequipe — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) 13 avril 2017