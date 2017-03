OL-Besiktas : Aulas voit un couac et une bonne nouvelle

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

La ruée des supporters turcs pour assister au match d’Europa League entre l’OL et Besiktas fait grincer quelques dents à Lyon.

Pour un match aussi capital dans une compétition qui est devenue un objectif prioritaire du club, on attend plus de 15.000 sympathisants du Besiktas. La mise en vente au grand public a eu pour conséquence de permettre à beaucoup de fans de l’équipe visiteuse de se retrouver en haut du stade, tout autour de l’emplacement des supporters officiels de Besiktas. Résultat, les dirigeants lyonnais avouent que la mise en vente n’a peut-être pas forcément été gérée de manière optimale, même si Jean-Michel Aulas explique d’un autre côté que c’est un moyen de s’assurer que le stade sera plein pour cette occasion.

« On s’est fait quelques fois dépasser par la rapidité de la location en provenance d’un certain nombre de groupes turcs. On devrait arriver à un guichets fermés et peut-être battre, à nouveau, le record d’affluence du stade. Donc il y a du négatif et il y a un côté positif. On a trouvé un certain nombre de solutions pour qu’en contrepartie, nos supporters ne soient pas lésés. Aujourd’hui, il reste encore des places qui sont mises à la disposition, en priorité, de nos groupes de supporters. On va réaffecter un certain nombre de places VIP qui n’auraient pas trouvé preneur, pour les titulaires d’une carte MyOL », a confié le président de l’OL à Olympique et Lyonnais.com.