OL : Benarbia explique l’énorme erreur de Lyon au mercato

Dans : OL, Mercato.

Encore une fois, alors que le match semblait bien parti, Lyon s’est incliné ce samedi à Guingamp. Prise à revers sur des attaques rapides, la défense a semblé totalement désorganisée, craquant deux fois en quelques minutes. De quoi saper le moral des Lyonnais, qui cherchent éternellement la bonne carburation, notamment en charnière centrale. Un problème qui ne surprend pas Ali Benarbia, pour qui l’OL n’a pas du tout bien géré ce secteur de jeu depuis des mois, voire plus…

« Ils ne savent pas défendre. Depuis combien de temps ils cherchent une charnière solide ? Avec un leader et un autre défenseur solide. Ils pensaient pouvoir le faire en recrutant Nkoulou, mais il fallait lui laisser une autoroute et le rendre vraiment le leader indispensable qu’il était censé être. Ils s’y sont mal pris, et maintenant il est au placard, ce qui n’est pas une bonne chose avec son salaire. Il manque un patron depuis tellement de temps, car Umtiti en était devenu un par obligation. Une grande équipe qui veut jouer le titre et la Coupe d’Europe sans un patron d’expérience en défense, tu ne peux aller nulle part. Il n’y a pas de leader derrière capable de colmater les brèches quand Lyon veut jouer le surnombre devant. Et Lyon le paye cher, à chaque match. Avant de vouloir recruter des attaquants ou des milieux, il te faut un patron en défense centrale, qui a entre 27 et 33 ans, et Lyon aurait du en faire une obligation », a confié à RMC l’ancien meneur de jeu des Girondins, qui peut évidemment s’appuyer sur cet argument d’expérience que Paris (Thiago Silva), Monaco (Glik), Nice (Dante), Saint-Etienne (Perrin) ou Marseille (Rolando, Fanni) mettent en pratique.