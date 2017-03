OL : Battre le PSG, c'est le moment ou jamais avoue Genesio

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Quelques heures avant le grand match du dimanche soir contre le Paris Saint-Germain, la confiance règne du côté de l'Olympique Lyonnais et de Bruno Genesio.

En pleine forme depuis la mi-février malgré une défaite sans conséquence contre l'AS Roma en Europa League jeudi (2-1), le club rhodanien aborde la fin de saison avec un appétit d'ogre. Et avant la première trêve internationale de l'année 2017, l'OL veut frapper un grand coup. Pour profiter du faux pas de Nice à Nantes samedi (1-1) tout en revenant donc un peu dans la course au podium, Lyon veut aller chercher un résultat à Paris. Selon Bruno Genesio, c'est même le bon moment pour jouer le PSG, qui est en voie de guérison après son humiliation contre le Barça en Ligue des Champions (6-1).

« Au PSG, ce sont des grands joueurs, qui ont cette faculté à rebondir. Ils ont eu toute la semaine pour préparer ce match. On a laissé beaucoup de forces physique et mentales jeudi car ce match face à Rome était au-dessus en termes d’intensité. Il n’y a jamais de bon moment pour prendre Paris. On a des forces à faire valoir, des convictions face à une équipe intraitable à domicile. C’est une bonne chose de les jouer tout de suite. Ça nous permet de garder tout le groupe concerné. Il faut absolument gagner pour rester dans la course au podium », a lancé, en conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur lyonnais, qui estime donc que l'OL a un vrai coup à jouer contre le club de la capitale française ce dimanche.