OL : Balbir dézingue (évidemment) Lyon après le derby

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Supporter affirmé de l'AS Saint-Etienne, Denis Balbir est évidemment tombé sur le dos de l'Olympique Lyonnais après la défaite de l'OL dimanche soir dans le Chaudron. Pour le consultant de Yahoo, le club de Jean-Michel Aulas n'a eu que ce qu'il méritait face à l'ASSE, et Denis Balbir de s'attaquer à Anthony Lopes et ses coéquipiers.

Car pour le commentateur de W9, l'Olympique Lyonnais a récolté ce qu'il avait semé avant cet affrontement face aux Verts et Denis Balbir de juger scandaleuse l'attitude des joueurs rhodaniens. « D'autres lions (Ndlr : Denis Balbir faisait référence au Cameroun victorieux de la CAN) avaient eux moins de griffe et moins de talent. C'était un soir de derby. Ayant allumé bêtement la mèche un soir de Coupe à Marseille en rayant du palmarès le nom du club stéphanois inscrit dans son maillot, le gardien de l'OL, Anthony Lopes, a sombré avec les siens. Sauf que lui et certains de ses coéquipiers ont rajouté une méchanceté déplacée, bien loin du fair-play Africain et des valeurs du sport en général. Qu'on soit vexé de perdre un derby, cela se comprend. Que des joueurs professionnels se comportent comme des voyous, ternissent l'image du club qu'ils sont censés défendre et ternissent l'image du football français tout court, c’est inacceptable. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas matière à en chercher », a expliqué Denis Balbir.