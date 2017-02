OL : Balbir annonce la tournée d’adieu de Lacazette et Tolisso

Dans : OL, Mercato.

Si l’Olympique Lyonnais a résisté jusqu’ici aux approches des cadors européens, ce ne sera pas forcément le cas lors du prochain mercato estival.

Confronté à la baisse des chiffres d’OL Groupe, Jean-Michel Aulas a prévu de compenser ces pertes avec les transferts de joueurs majeurs. Et parmi les éléments susceptibles de partir et de rapporter gros, on pense évidemment au buteur Alexandre Lacazette et au milieu Corentin Tolisso. Deux départs que Denis Balbir considère comme inévitables à l’heure où l’OL vise un titre en Europa League en fin de saison.

« Avec Fekir et Lacazette, Lyon savoure son parcours qu'il espère long et beau. Lyon a de la gueule et doit en profiter car, cette fois, c'est sûr, l'été sera chaud. On peut parier déjà sur les départs de Lacazette et Tolisso, deux des meilleurs joueurs du club. Lyon sera alors à un nouveau virage », a annoncé le journaliste sur son blog Yahoo.

Finir en beauté pour les partants

« Les Lyonnais ont de l'ambition. Ils pensent tous à ce quart raté de peu contre la Juve il y a trois ans déjà. Mais les hommes de Bruno Genesio ne visent pas les quarts. Ils veulent avec un peu de chance au tirage et comme un baroud d'honneur pour certains cadres aller en finale à Stockholm en mai, a-t-il rappelé. Impossible ? Pas vraiment… en passant au garage avant pour resserrer des boulons. » Outre les possibles transferts évoqués, Rachid Ghezzal devrait quitter le club en fin de contrat.