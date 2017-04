OL : Babel qui marque contre Lyon, Pierre Ménès ne s’en remet pas

Dans : OL, Coupe d'Europe.

Pour les spectateurs et téléspectateurs français qui ne suivent pas forcément le championnat turc, suivre Besiktas sur la pelouse de Lyon a permis de revoir quelques têtes un peu oubliées.

Si Vincent Aboubakar (ex-Lorient) et Ricardo Quaresma (ex-Porto) étaient absents, le club turc a notamment aligné ses autres stars que sont Adriano (ex-Barcelone), Gokhan Inler (ex-Naples) et Ryan Babel. L’ancien joueur de Liverpool, qui n’avait jamais véritablement répondu aux attentes sur la durée chez les Reds après des débuts très prometteurs avec l’Ajax Amsterdam, s’est baladé dans toute l’Europe ces dernières années, de l’Allemagne à la Turquie, avec un retour à l’Ajax puis un passage dans le Golfe. A 30 ans, il s’est bien mis en valeur face à Lyon, donnant le tournis à Rafael et ouvrant le score d’un tir croisé après une combinaison sur coup-franc. Une sacrée surprise pour Pierre Ménès en tout cas.

« Et l’OL a logiquement concédé l’ouverture du score, avec un but sur coup de pied arrêté - sur lequel la défense lyonnaise est encore une fois coupable - marqué par Babel, dont je ne savais même pas qu’il jouait encore au foot », a glissé le consultant de Canal+, qui sait que l’ailier batave avait quelque peu disparu des radars, et est encore moins habitué à trouver le chemin des filets.