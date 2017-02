OL : Avec Tousart Lyon a peut-être un nouveau Toulalan

Dans : OL, Ligue 1.

C'est indiscutablement une des bonnes surprises de l'Olympique Lyonnais, Lucas Tousart apporte énormément à chaque fois que Bruno Genesio fait appel à lui. Et cela a encore été le cas dimanche contre Metz, le jeune milieu de terrain contribuant à faire régner l'ordre dans sa zone de jeu, faisant même oublier que Maxime Gonalons ne jouait pas. A l'heure des notes sur cet match, Lucas Tousart est au même niveau que Memphis Depay, ce qui d'ailleurs n'étonne pas le buteur néerlandais de l'OL. « Pfff… C’est une belle machine, il n’a que 19 ans mais c’est un très bon joueur. Je ne suis pas surpris, si tu joues à Lyon, c’est que tu as de la qualité », a confié, dans Le Progrès, Memphis Depay.

Et dans le quotidien régional, on est clairement enthousiaste devant les performances répétées de Lucas Tousart. Au point même de se lancer dans une comparaison. « Devenu international espoirs en novembre dernier, l’ex-capitaine de l’équipe de France championne d’Europe U19, sait qu’il est en passe de franchir plusieurs paliers maintenant qu’il joue régulièrement, et qu’il nous rappelle au passage, le meilleur Jérémy Toulalan », écrivent nos confrères. Pas de quoi faire perdre la tête au milieu de terrain qui garde les pieds sur terre. « Plus on fait de match, mieux on se sent et mieux on s’exprime. Je suis content de pouvoir montrer ce que je peux faire, mais il ne faut pas s’arrêter là », prévient Lucas Tousart.