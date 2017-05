Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas, président de l’OL, après la victoire à Montpellier (1-3) : « On n’a pas tout fait parfaitement mais les dirigeants et le staff ont tout donné pour se qualifier une 21ème fois de suite dans une compétition européenne. On va améliorer un certain nombre de choses et faire un recrutement ambitieux. J’espère qu’on fera 69 points. Il faut voir ce qu’on peut améliorer comme avoir une expertise complémentaire autour de l’équipe. On a déjà fait un recrutement cet hiver avec Memphis. On va continuer. On a tout ce qu’il faut pour être heureux. Si le président et les actionnaires pensent que les choix faits sont les bons, il faut les croire. La situation n’est pas celle qu’on aurait souhaitée mais ce sont des choses rarissimes. On est sur une très bonne voie. Si on arrive à gagner face à Nice, ça serait une bonne saison malgré tout… ».